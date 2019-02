Tagesausblick für 27.02.: DAX schleicht weiter aufwärts. BASF, Bayer und Aixtron im Blick!

Richard Pfadenhauer,

Die gute Stimmung an der Wall Street gab den europäischen Aktenmärkten heute Rückenwind. So setzte sich der DAX oberhalb der 11.500 Punktemarke und der MDAX bei 23.400 Punkten fest. Der Dow Jones notiert in den ersten Handelsstunden im Bereich von 26.070 Punkten und damit nur knapp 1.000 Punkten unterhalb des Allzeithochs. Unter den Branchenindizes fielen der Stoxx 600 Retail und Stoxx 600 Chemicals sowie der European Biotech Index mit überdurchschnittlichen Kursaufschlägen auf.

Am Anleihenmarkt blieb es derweil ruhig. Bei den Edelmetallen stagnierten Gold und Silber. Platin und Palladium zogen hingegen weiter aufwärts. Der Ölpreis konnte sich nach dem gestrigen Rückgang etwas fangen und der Euro/US-Dollar verbesserte sich erneut auf 1,136 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

BASF meldete heute Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Demnach brach der Gewinn im letzten Quartal zwar ein. Dennoch soll die Dividende erhöht werden. Zudem rechnet das Management mit einem moderaten Wachstum im Jahr 2019. Die Anleger zeigten sich erfreut und schoben das Papier an die DAX-Spitze. Positive Analystenkommentare stützten heute die Aktie von Siemens. Derweil rechnet Fresenius Medical Care mit Ergebnisbelastungen durch den NxStage-Kauf und bei Covestro haben Anleger immer noch an den schwachen Zahlen zu knabbern. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Aixtron, Commerzbank und Fuchs Petrolub auf. Die Commerzbank-Aktie markierte ein neues Februarhoch und Fuchs Petrolub deutet eine Schließung des Mitte vergangener Woche gerissenen Gaps an. Aixtron kam nach einem schwachen Ausblick zweistellig unter Druck. Im übrigen Europa profitierte AirFrance KLM von einer positiven Analystenstudie und schob sich knapp fünf Prozent nach oben. In den USA können in den ersten Handelsstunden Electronic Arts, Microsoft und Nike überdurchschnittlich stark zulegen.

Morgen werden aus Deutschland unter anderem Aareal Bank, Bayer, Beiersdorf, Deutsche Euroshop und Salzgitter Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Aus dem übrigen Europa stehen die Zahlen von Ahold, Kühne & Nagel, Rio Tinto und Wienerberger im Fokus. Aktuell läuft noch der Mobile World Congress in Barcelona.

Wichtige Termine

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbr.-Vertrauen Euro-Zone, Februar

USA - Auftragseingang Industrie, Januar

USA - Halbjährliche Anhörung von Fed-Chef Powell zur Wirtschaft und Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000/11.240/11.370 Punkte

Der DAX schlich weiter aufwärts und schloss im Bereich des Tageshochs bei 11.540 Punkten. Damit bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend zunächst intakt. Die nächste Hürde liegt bei 11.600/11.640 Punkten. Der Weg dorthin verläuft derzeit jedoch schleppend. Seit nunmehr vier Handelstagen bewegt sich der Index in einer Spanne zwischen 11.400 und 11.550 Punkten. Unterstützung findet der Index weiterhin im Bereich von 11.370 Punkten. Unterhalb von 11.370 Punkten müssen Anleger mit einer Konsolidierung bis 10.900/11.000 Punkte rechnen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 29.05.2018 - 26.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.02.2014 - 26.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX52DP 552,56 9.750 59.000 21.06.2019 DAX HX3WK1 247,61 9.800 27.500 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.02.2019; 17:55 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

