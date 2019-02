Zucker ist ein ungesunder Dickmacher, eine echte Alternative jedoch gibt es nicht. Einige Unternehmen nehmen den süßen Kristallen jetzt die Kalorien. Unter anderem tief in einem Berg arbeiten sie an neuen Superzuckern.

Hätte die Welt nur auf John Yudkin gehört. Bereits Ende der Fünfzigerjahre wies der britische Ernährungswissenschaftler nach, dass Zucker giftig ist, Herz-Kreislauf-Krankheiten wie etwa Schlaganfälle und Arteriosklerosen verursachen kann.

Als der Forscher dann in den Sechzigerjahren begann, seine Erkenntnisse zu publizieren und 1972 das Buch "Pur, weiß, tödlich" veröffentlichte, rüsteten die Hersteller über ihre eigens gegründete Zucker-Forschungsgesellschaft SRF zum Gegenangriff. Sie bezahlten etwa Wissenschaftler an der US-Eliteuni Harvard, die bald schon in Studien Cholesterin und Fett als Ursache für Herz-Kreislauf-Leiden verantwortlich machten und die ungesunden Seiten des Zuckers herunterspielten.

Fortan wurde Yudkin auf Drängen der Sponsoren aus der Lebensmittelindustrie von wichtigen Fachkonferenzen ausgeladen. Seine wissenschaftliche Karriere endete jäh, 1995 starb der Forscher in seiner Heimatstadt London, verkannt und verdammt.

Und sein lebenslanger Gegner, der Zucker, setzte seinen Siegeszug fort. Bis heute setzen die Lebensmittelmultis ihren Schokoladen, Salatsaucen oder Smoothies große Mengen Zucker zu. Und niemand hat eine gesunde Alternative parat. Zucker schmeckt gut und löst Glücksgefühle aus. Der Süßstoff Aspartam dagegen ist wegen des herben Beigeschmacks für Kekse oder Schokolade ungeeignet. Und auch das zu Pulver geriebene süße Blatt der Stevia-Pflanze scheiterte an den verwöhnten Zungen der Verbraucher. Nur Zucker liefert pure Süße. Ohne bittere oder saure Note.Für die Lebensmittelindustrie sind das schlechte Nachrichten. Denn sie muss von der süßen Droge rasch runterkommen. Auch wenn Forscher Yudkin längst tot ist - seine Erkenntnisse haben sich mittlerweile durchgesetzt. Der politische Druck nimmt weltweit zu: Frankreich, Südafrika und Mexiko haben eine Steuer auf zuckerhaltige Limonaden erhoben, genauso wie zahlreiche US-Städte, etwa San Francisco und Philadelphia. In Deutschland hat sich die Lebensmittelbranche verpflichtet, den Zuckergehalt in Fertiggerichten zu senken. Frühstückscerealien für Kinder sollen bis 2025 mindestens 20 Prozent weniger Zucker enthalten, Kinderjoghurts mindestens zehn.

Zudem finden mehr und mehr Wissenschaftler Hinweise, dass Zucker nicht nur dem Herz schadet, Karies und Diabetes verursacht, sondern auch Krebs, womöglich gar Gedächtnisverlust. Im Speckgürtel von Tel Aviv, in einem Bergwerk in den Schweizer Alpen und an der sonnenverwöhnten Südküste Kaliforniens sind Lebensmittelforscher deshalb dabei, den Zucker leistungsfähiger zu machen. Statt ihn durch Süßstoffe zu ersetzen, entwickeln sie Techniken, die Zuckermoleküle besser zu den Geschmacksrezeptoren im Mund zu transportieren - oder sie so zu manipulieren, dass der Zucker intensiver schmeckt. Das könnte Lebensmittelherstellern helfen, deutlich weniger des weißen Giftes einzusetzen und trotzdem den Geschmack zu treffen.

Es geht um viel Geld. Coca-Cola schrieb 2017 eine Million Dollar Belohnung für die Entdeckung einer kalorienarmen Alternative zum Zucker aus. Ein Klacks gemessen an dem, was sich mit Zucker verdienen lässt. Weltweit werden mit dem Verkauf von Zucker jedes Jahr fast 100 Milliarden Dollar umgesetzt. Inzwischen kommt kaum ein Lebensmittel ohne Süße aus: Toastbrot, Tiefkühlpizza - selbst Gewürzgurken wird Zucker zugesetzt.Ein Grund dafür ist die Ineffizienz des menschlichen Geschmackssinns. Der meiste Zucker, den wir zu uns nehmen, wandert unbemerkt die Speiseröhre hinunter. Nur 20 Prozent dockten beim Kauen an Geschmacksrezeptoren im Mund an.

Das, denkt vor zehn Jahren Avraham Baniel, muss doch effizienter funktionieren. Und so mischt der damals schon 90-jährige einstige Leiter der israelischen Nationalen Forschungsanstalt für Chemie in seiner eigenen Küche Moleküle des Minerals Siliciumdioxid mit einer dünnen Hülle aus Zuckermolekülen. Die geschmacklosen und für den Stoffwechsel unbedeutenden Siliciumdioxid-Körner dienen ihm nur als Füllmasse, um dem Zucker eine größere Oberfläche zu verleihen. So kann der Zucker einfacher an den Geschmacksrezeptoren andocken. Zwischen 30 und 50 Prozent weniger Zucker steckt in dem weißen Pulver, das wie reiner Zucker aussieht und schmeckt.

Baniel lässt seinen Sohn Eran kosten. Und der ist begeistert. ...

