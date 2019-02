Die Bayer Aktie scheint sich wieder zu stabilisieren und erneut an Wert zu gewinnen. Aktuell bewegt sie sich sichtbar aufwärts, doch der Trendverlauf deutet insgesamt auf einen Seitwärtstrend hin. Ein baldiges Kaufsignal könnte den Kurs allerdings in die Höhe treiben und einen Aufwärtstrend eindeutig bestätigen. Es gilt den Wert von 72 € einzuholen und die Unterstützung dafür notiert ungefähr bei 58 €. Der RSI (14) konnte sich aus den überverkauften Bereichen des vergangenen Jahres in den neutralen ... (Andreas Quirin)

