Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.0YYA: YY Inc. am 26.2. -4,56%, Volumen 164% normaler Tage , SEM: Semperit am 26.2. -4,02%, Volumen 111% normaler Tage , FACC: FACC am 26.2. -2,13%, Volumen 121% normaler Tage , VER: Verbund am 26.2. 2,59%, Volumen 87% normaler Tage , SBO: SBO am 26.2. 3,98%, Volumen 82% normaler Tage , 1VPA: Vipshop am 26.2. 5,43%, Volumen 140% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Vipshop 1VPA 7.180 5.43% SBO SBO 70.550 3.98% Verbund VER 41.980 2.59% FACC FACC 13.800 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...