Eine schöne Nachricht für Aktionäre der Linde plc gab es am Dienstag. Das Unternehmen teilte mit, die Quartals-Dividende um 6% auf 0,875 Dollar pro Aktie erhöhen zu wollen. Denn genau, die Linde plc mit Sitz in Dublin schüttet quartalsweise Dividenden aus. Die nächste Dividendenzahlung soll am 22. März 2019 stattfinden. Dividendenberechtigt sollen dann die Aktien mit Stichtag 8. März 2019 (= sogenannter "record date") sein. Sprich: Wer die kommende Dividendenzahlung erhalten möchte, muss die ... (Peter Niedermeyer)

