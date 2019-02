Unter den Einzelwerten standen gestern die BASF-Aktien im Fokus. Mit einem Kursplus von gut vier Prozent lagen sie an der DAX-Spitze. Der weltgrößte Chemiekonzern will trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll um zehn Cent auf 3,20 Euro je Aktie steigen. Börsianern zufolge sorgte aber vor allem der Ausblick der Ludwigshafener für Optimismus - insbesondere die erwartete leichte Erholung des Geschäfts in der Automobilindustrie. EUW. ...

