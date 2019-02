Auch von der QSC AG gab es vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018. Am Mittwoch teilte das Unternehmen mit, dass der Umsatz 2018 um 2% gestiegen ist. Besonders stark (+31%) sollen die Umsätze im Bereich Cloud gestiegen sein. Aber das bedeutet im Umkehrschluss eben auch, dass es in anderen Geschäftsbereichen sogar Umsatz-Rückgänge gab. In der Tat: Während die Umsätze im Bereich Cloud demnach von 27,8 Mio. Euro auf 36,5 Mio. Euro stiegen, ging es z.B. im Bereich Outsourcing von 102,0 Mio. ... (Peter Niedermeyer)

