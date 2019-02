Positive Impulse aus den USA verliehen den Börsen in Europa gestern weiteren Auftrieb und liessen fast alle wichtigen Indices nach oben tendieren. Der US-Notenbankvorsitzende Jerome Powell hatte vor dem Bankenausschuss des US-Senats von einem günstigen Wachstumsausblick für die amerikanische Wirtschaft gesprochen. Auch die Stimmung der Verbraucher hatte sich etwas gebessert. Einzig die Börse in London musste leicht abgeben. Hier erwies sich der anziehende Pfundkurs als Hemmschuh. Die britische Währung konnte dank der Aussicht auf eine mögliche Verschiebung des Brexit, die die britische Premierministerin in einer Rede im Londoner Parlament nicht mehr grundsätzlich ablehnte, deutlich zulegen. Bei den Branchen waren gestern die Einzelhandelswerte mit ...

