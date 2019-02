Rezykliertes PET - das sogenannte rPET - ist so beliebt wie noch nie. Die verfügbaren Mengen für das Jahr 2019 sind in der Schweiz bereits jetzt ausverkauft. Der Verein PET-Recycling Schweiz zeigt sich hocherfreut über diese Entwicklung.Die Absatzförderung von rPET gehört zu den wichtigsten Aufgaben von PET-Recycling Schweiz. Aufgrund des nun bekannt gewordenen Absatzrekords ist bereits jetzt absehbar, dass der rPET-Anteil in Schweizer PET-Getränkeflaschen in diesem Jahr einen Rekordwert erreichen und die Schweiz damit ihren internationalen Spitzenplatz beim Bottle-to-Bottle-Recycling verteidigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...