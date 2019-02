"Die Konsumgüterindustrie befindet sich in einem historischen Umbruch. Unser gesamtes Geschäftsmodell muss sich an die neuen wirtschaftlichen und technologischen Bedingungen anpassen", so De Loecker. "Das erfordert vor allem eine höhere Investitionsbereitschaft. Beiersdorf ist motiviert und gut aufgestellt, diese Phase der Transformation jetzt anzustoßen."

Bis 80 Mio. Euro pro Jahr

Mit Care+ leitet Beiersdorf eine mehrjährige Investitionsoffensive ein. Ab 2019 will der Konzern jährlich 70 bis 80 Mio. Euro zusätzlich in Internationalisierung, Innovationen, Digitalisierung sowie Mitarbeiterqualifizierung investieren. Davon verspricht sich das Unternehmen, das Wachstumstempo der vergangenen Jahre fortzusetzen und gleichzeitig die Wachstumsqualität zu verbessern. Das bedeutet bis zum Jahr 2023 eine Steigerung des organischen Wachstums des Unternehmensbereichs Consumer auf 4 bis 6% und die Entwicklung der EBIT-Marge auf 16-17%. Die Strategie umfasst insgesamt fünf Prioritäten:

Erschließung neuer Wachstumsmärkte und Geschäftsfelder

Stärkung der Hautpflege-Kategorien im Portfolio

Beschleunigung ...

