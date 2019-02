DAX - Die Bullen wehren sich tapfer

Henry Philippson,

Der DAX zeigte sich am gestrigen Nachmittag noch einmal deutlich stärker als erwartet und brachte einen Pullback an die zuvor gebrochene Abwärtstrendlinie. Heute Vormittag geht es dann allerdings schon wieder eine Etage tiefer: Das deutsche Börsenbarometer gibt nach einem Abwärtsgap zur Eröffnung im Anschluss weiter nach am Vormittag.



Die offenbar ernsthafteren Grenzscharmützel zwischen Indien und Pakistan hatten in der Nacht bereits das Sentiment in Asien belastet und drücken auch in Europa auf die Stimmung am Morgen. Trotz erster klarer bärischer Signale (Trendbruch im Stundenchart) hatten sich die Bullen zuletzt mit Händen und Füßen gewehrt. Der Konflikt auf dem indischen Subkontinent könnte nun der Auslöser für eine längst überfällige Abwärtskorrektur werden. Die entscheidende Marke auf der Oberseite ist kurzfristig das gestrige Tageshoch um 11.550 Punkte. Gelingt den Bullen wider Erwarten ein schneller Rebound über diese Marke, lohnt es sich wieder prozyklisch über die Longseite nachzudenken. Bis dahin ist allerdings der Weg des gering(eren) Widerstands erst einmal südwärts Richtung 11.380-11.400 Punkte, danach potenziell der Bereich 11.250 bis 11.280 Punkte. Die amerikanischen Indizes hielten sich in den vergangenen Tagen sehr wacker. Sollten diese in den Korrekturmodus übergehen, droht ein schneller Kursrutsch im deutschen Leitindex.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 31.01.2019 - 27.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 01.02.2014 - 27.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

