Am Dienstag sind die Notierungen von Wirecard vergleichsweise ruhig gewesen. Es gab minimale Verschiebungen, die auf das Gesamtbild indes keine direkten Auswirkungen haben. Vielmehr sehen Analysten in der kleinen Bewegung ein positives Signal. Denn: Die Aktie hat unter den massiven Gerüchten gelitten, die durch die Berichterstattung der "Financial Times" entstanden waren. Mittlerweile verdichten sich die Hinweise, dass es zahlreiche "Spekulationsattacken" auf den Wert gegeben hat. Die Bafin hat ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...