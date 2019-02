Auch am Dienstag legte die Aktie von RWE wieder etwas zu und konnte damit die leichteren Rücksetzer der vergangenen Tage fast wieder wettmachen. Am Mittwoch erhielt der Kurs mit der Gesamtschwäche des DAX im Vormittaghandel einen leichten Dämpfer. Abwarte, wie sich die Situation im Tagesverlauf noch weiterentwickelt. Der Wert hat vor gut 10 Tagen mit 22,57 Euro erst ein 1-Jahres-Top markiert, das nun am Dienstag schon fast wieder erreicht worden ist. Wenn es im laufenden kurzfristigen Aufwärtstrend ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...