Amazon ist am Dienstag minimal gefallen. Dennoch hat der Kurs weiterhin einen charttechnischen Aufwärtstrend verteidigen können. Solange die Notierungen nicht auf weniger als 1.400 Euro nach unten sacken, dürfte es keine nennenswerte Talfahrt geben, die auf dem Chartbild basiert, so die Analysten. Demgegenüber könnte es allerdings in den kommenden Wochen auf wirtschaftlicher Ebene wichtige und interessante Signale geben.

Steuer kommt, oder?

Die Digitalsteuer, die vor allem die großen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...