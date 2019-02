Noch Ende vergangenen Jahres hatten viele Marktbeobachter mit steigenden Bauzinsen ab Mitte 2019 gerechnet. Aber derzeit sieht es nicht danach aus: Die Zinsen bewegen sich wieder nahe historischer Tiefststände.

So billig kamen Immobilienkäufer schon seit November 2016 nicht mehr an ihren Kredit: Die günstigsten Angebote für einen Baukredit mit zehn Jahren Zinsbindung lagen im Februar 2019 bei nur 0,9 Prozent. Das geht aus aktuellen Zahlen des Finanzdienstleisters Dr. Klein hervor.

Dr. Klein berechnet den besten Bauzins anhand eines Musterfalls* schon seit vielen Jahren. Und demnach hatten die Zinsen im Oktober 2016 mit Werten unter 0,70 Prozent ihren historischen Tiefpunkt erreicht. Seitdem schwang sich der günstigste Sollzins bis auf 1,36 Prozent im März 2018 auf. Offenbar war dies nur ein Zwischenhoch, denn seitdem ging es mit dem Zins unter Schwankungen in der Tendenz wieder leicht abwärts.

Die Finanzierungskosten für Bauherren und Immobilienkäufer bleiben damit so niedrig wie nie seit der Wiedervereinigung. Da sich die Bauzinsen an der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe orientieren, sehen die Zinsexperten bei Dr. Klein in deren Entwicklung ...

