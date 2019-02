Zwar enttäuscht die Zwischenbilanz für das wichtige Sommergeschäft. Doch Türkei und andere Länder im östlichen Mittelmeer gewinnen Urlauber.

Trotz eines verhaltenen Starts in das wichtige Sommergeschäft rechnet die deutsche Reisebranche dieses Jahr mit steigenden Umsätzen. "Aufgrund der prognostizierten weltweiten Konjunkturabschwächung erwarten wir ein anspruchsvolles Jahr, rechnen aber dennoch mit einer leichten Steigerung im unteren einstelligen Prozentbereich", sagte der Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig, am Mittwoch in Frankfurt.

Im vergangenen Jahr gaben die Bundesbürger den Angaben zufolge so viel für ihren Urlaub aus wie noch nie. "2018 war für die Reisewirtschaft ein überaus erfolgreiches Jahr", bilanzierte Fiebig kurz vor Beginn der Reisemesse ITB in Berlin (6. März - 10. März).

Insgesamt ...

