In den vergangenen Jahren hat Alpla seine Marktpräsenz in Afrika laufend ausgebaut. Seit 2014 ist der Verpackungsspezialist in diesem Wachstumsmarkt aktiv. Im Jahr 2017 konnte mit der Akquisition des Marktführers Boxmore Packaging eine breite Basis für den Markteintritt in Südafrika geschaffen werden. Nun präsentiert sich Alpla auf der Fachmesse Propak Africa. Die Messe findet von 12. bis 15. März 2019 im Expo Centre in Johannesburg statt. Über 600 Aussteller werden laut Veranstalter erwartet, unter anderem aus den Branchen Lebensmittelverarbeitung, Verpackung, Kunststoff, Druck und Etikettierung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...