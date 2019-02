Der Börsekandidat Themis (im Vorjahr sollte das IPO in Amsterdam durchgeführt werden, man hat aber verschoben) brachten die WIener diese Woche Good News. "Themis Bioscience, a biopharmaceutical company focused on immunomodulation therapies for infectious diseases and cancer, announced today that the United States Food and Drug Administration (FDA) has granted fast track designation to the Company's lead vaccine candidate (MV-CHIK) for the prevention of Chikungunya."Vielleicht wirds ja was mit der Wiener Börse. Marinomed hat es vorgemacht. Im direct market plus hatten gestern folgende Aktien Umsatz: Athos Immobilien, DWH Deutsche Werte Holding, Sanochemia, startup300. Im direct market hatten gestern folgende Aktien Umsatz: Cleantech Building Materials, Valneva SE ...

