Die Geldhäuser in der Euro-Zone haben zum Jahresstart ihre Kreditvergabe an Firmen nicht mehr so kräftig ausgebaut. Das zeigt der Vergleich mit Daten aus dem Dezember.

Das Wachstum der Kreditvergabe an Firmen ist im Vergleich zum Dezember gesunken. Die Banken in der Euro-Zone vergaben im Januar 3,3 Prozent mehr Darlehen an Firmen als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte. Im Dezember hatte das Plus noch bei 3,9 Prozent gelegen. An die Privathaushalte reichten ...

