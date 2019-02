Euro Manganese 1. "Euro ...? Ja, da sind 18 Personen angemeldet, kommen Sie weiter, hier ist der Sektempfang!" Der Kellner wies mir unkompliziert die Gesellschaft zu. Man sprach Englisch, lauter nette Leute. Wir prosteten einander zu, wir verbrüderten uns rasch, wir sprachen einander mit dem Vornamen an. Leider kannten sie sich nicht wirklich mit Mangan aus, ihre erstaunten Gesichter entlarvten ihre absolute Unkenntnis, was Manganförderung und -aufbereitung betrifft. Ich fragte mehrmals nach, ob sie eh zu unserer Gesellschaft gehören. Schließlich outeten sie sich als Diplomaten aus verschiedenen europäischen Ländern. Sie hatten am 26.2.19 im gleichen Hotel wie wir eine Veranstaltung. So kam ich schön ins Schwitzen, auf der Suche nach "unseren" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...