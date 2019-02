Seit Beginn des Jahres hat die Deutsche Pfandbriefbank Aktie einen Aufwärtstrend. Der Kurs liegt über dem GD (38), aber unter den GDs (100 und 200). Die 38-Tagelinie bewegt sich zielgerichtet nach oben und könnte in nächster Zeit die 100-Tagelinie schneiden. Der RSI liegt aktuell bei 58 Punkten in der neutralen Zone und zeigt keine Bewegung nach oben an.

Das sagt der 4-Stundenchart!

Der 4-Stundenchart weist einen Aufwärtstrend auf. Am 30.01. und 06.02.2019 wurden Kaufsignale angezeigt, ... (Johannes Weber)

