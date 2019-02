Der Darmstädter Merck-Konzern will mit einer Milliarden-Übernahme seine Material-Sparte stärken: Das Dax-Unternehmen hat ein Auge auf den Halbleiterzulieferer Versum Materials aus den USA geworfen und bietet dafür 48 Dollar je Aktie, wie die Merck KGaA am Mittwoch in Darmstadt mitteilte. Damit werde die Übernahme mit insgesamt 5,9 Milliarden Dollar (knapp 5,2 Mrd. Euro) bewertet. Damit überbieten ...

