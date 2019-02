Zürich, Chur (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100002686 -



Das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA)

Graubünden und die Schweizer Kader Organisation SKO setzen Ihre

Zusammenarbeit für die Unterstützung von Schlüssel-, Fach- und

Führungskräften aufbauend auf das einjährige erfolgreiche

Pilotprojekt fort.



Im Zeitraum von einem Jahr arbeiteten das KIGA Graubünden mit

ihren Regionalen Arbeitsvermittlungszentren und die SKO sowie die

Stiftung SKO-Sozialfonds eng zusammen, um die Arbeitsmarktfähigkeit

von Fach- und Führungskräften zu verbessern. Dabei unterstützte der

SKO-KarriereService mit seinem Beratungsangebot

Karriere-Neuorientierung RAV Stellensuchende Kader bei deren

beruflicher Neuorientierung. Finanziert wurde dieses Pilotprojekt von

der Stiftung SKO-Sozialfonds. Gemeinsam mit den RAV-Stellen haben

mehr als 50 Prozent der Beratungskunden während des

Beratungsprozesses eine neue Stelle gefunden.



Am 21.02.2019 wurden im Rahmen der RAV-Leiter-Tagung in Chur die

Erkenntnisse aus der einjährigen Pilotphase den Leiterinnen und

Leitern der Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum des Kanton

Graubünden präsentiert und Erfahrungen ausgetauscht. Aufgrund der

erfolgreichen Ergebnisse und der ausgezeichneten Zusammenarbeit aller

Beteiligten wird diese nun fortgeführt.



Beide Partner, das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit

(KIGA) Graubünden und die Schweizer Kader Organisation SKO

unterzeichneten eine gemeinsame Leistungsvereinbarung bis 2021 und

beabsichtigen dabei folgende Ziele:



eine individuelle Unterstützung von Kunden der kantonalen

Regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAV bei der beruflichen

Neuorientierung eine ergänzende Arbeitsmarktliche Massnahme zur

beruflichen Wiedereingliederung von stellensuchenden Schlüssel-,

Fach- und Führungskräften durch Kombination von

Beratungsdienstleistungen beider Partner, sowohl von

RAV-Dienstleistungen wie auch SKO-Dienstleistungen, einen Mehrwert

für Kunden in der beruflichen Neuorientierung zu schaffen mit dem

Beratungsangebot Karriere-Neuorientierung RAV der SKO eine rasche und

nachhaltige Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt zu

erzielen eine Förderung und Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit

und der Arbeitsmarktchancen Beratungskunden zu erreichen



Die Schweizer Kader Organisation SKO vertritt seit 1893 als

unabhängige Berufsorganisation die wirtschaftlichen, politischen und

gesellschaftlichen Interessen der Fach- und Führungskräfte in der

Schweiz. 2002 hat sie erstmals ihre Position zu kaderrelevanten

Fragen im Rahmen der Sozialpolitik auf Bundesebene formuliert. Die

SKO ist das Kompetenzzentrum für Führungskräfte aller Branchen und

bietet ein grosses Netzwerk und umfassende Servicedienstleistungen in

den Bereichen KarriereService, Rechtsdienst und Weiterbildung für

Mitglieder und Nichtmitglieder.



In ihrer aktuellen Sozialcharta 2016 setzt die SKO ihre

Prioritäten auf 8 Kernbereiche. Der Kernbereich "Zurück an die Arbeit

statt Taggelder" zielt auf die Früherkennung der

Arbeitsmarktfähigkeit sowie die berufliche Wiedereingliederung in den

Arbeitsprozess ab. Unterstützt wird die SKO vom SKO-Sozialfonds,

einer Stiftung, deren Zweck in der Vorsorge zugunsten der

Verbandsmitglieder und in der Unterstützung bei Arbeitslosigkeit

besteht.



Basierend auf die Sozialcharta hat die SKO das Angebot im

KarriereService aufgebaut, welches Beratungsdienstleistungen zu

Laufbahn- und Karrierefragen und der Arbeitsmarktfähigkeit

unterschiedlichen Umfangs umfasst. Diese Dienstleistungen werden über

ein Beraternetzwerk in allen 3 Landessprachen angeboten. Die SKO ist

eine Non-Profit-Organisation und Trägerin des NPO-Labels für

Management Excellence sowie SQS- und eduQua-zertifiziert.



Das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit als kantonale

Dienststelle des Departements für Volkswirtschaft und Soziales

unterstützt unter anderem Stellensuchende und Arbeitgeber mit guten

arbeitsmarktlichen Rahmenbedingungen. Dabei helfen 6 Regionale

Arbeitsvermittlungszentren (RAV) sowie die Abteilung

Arbeitsmarktliche Massnahmen, um Stellensuchende und Arbeitgeber

zusammenzubringen.



Originaltext: SKO Schweizer Kader Organisation

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002686

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002686.rss2



Kontakt:

Markus F. Kaiser MBA MPA

Ressortleiter / Mitglied der Geschäftsleitung

Schweizer Kader Organisation SKO

Schaffhauserstrasse 2, CH-8006 Zürich

Postfach, CH-8042 Zürich

T +41 43 300 50 67

m.kaiser@sko.ch