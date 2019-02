Ein gewaltiger Absturz der Aktie ließ die Aufregung groß werden, doch der Seitwärtstrend wurde nicht durchbrochen. Die Unterstützung von 44 € konnte nicht unterboten werden und der Kurs scheint sich wieder zu stabilisieren. Ein Verkaufssignal am 13.02.2019 brachte die Aktie weiter zu Fall und der RSI (14) sank ebenfalls in den überverkauften Bereich ab. Aktuell verläuft er in der unteren Hälfte des neutralen Bereichs und könnte nun erneut fallen.

Den 4-Stundenchart im Überblick!

Der Widerstand ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...