Der aktuelle Seitwärtstrend ist von starken Korrekturen umgeben und nun verliert der Kurs erneut an Wert. Ein ständiges Hin und Her. Der Widerstand bei 110 € scheint in weiter Ferne zu liegen, doch auch die Unterstützung mit 75,50 € befindet sich deutlich unter dem aktuellen Wert. Der RSI (14) verläuft konstant im neutralen Bereich.

Der 4-Stundenchart im Überblick!

Die Unterstützung von 91 € wurde inzwischen unterboten und somit ist der Abwärtstrend in vollem Gange. Der Widerstand notiert ... (Johannes Weber)

