Im Vorfeld der für den morgigen Donnerstag anberaumten Zwischenbilanz schieben die Anleger den Kurs der Steinhoff-Aktie noch einmal deutlich nach oben. Nach einem Tief am 8. Februar bei 0,102 Euro hat sich der Kurs bis auf 0,136 Euro verteuert und damit in knapp drei Wochen exakt ein Drittel an Wert hinzugewonnen. Die Anleger nehmen mit den Kursgewinnen der vergangenen Wochen natürlich einiges vorweg und spekulieren auf eine positive Zwischenbilanz. Bewahrheitet sich dies, könnten der Anstieg ... (Alexander Hirschler)

