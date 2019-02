Auch interessant: Mehr Strategie-Freiraum für Diess Volkswagen passt Führungsstruktur bei Kernmarke an Volkswagen passt die Führungsstruktur bei der Kernmarke an und erhofft sich dadurch schnellere Entscheidungen und auch Synergien. Per 1. März übernimmt Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer de ...

Den vollständigen Artikel lesen ...