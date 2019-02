Ein ständiger Wertverlust krönte die Aktie lange Zeit, doch nun scheint sie sich allmählich zu stabilisieren. Der Kurs hat sich zu einem Seitwärtstrend gewandelt und konnte sich durch einige Aufwärtsbewegungen bessern. Der RSI (14) rettet sich aus dem überverkauften Bereich, in welchen er stetig sank, und hält sich momentan in dem neutralen Bereich. Die Signale der SMA-Linien lassen wohl noch in nächster Zeit auf sich warten.

Besserungen im 4-Stundenchart!

