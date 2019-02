Erstmals seit langer Zeit verbucht Opel wieder Gewinn. Chef Michael Lohscheller gelang dies mit einer radikalen Reduktion der Ausstattungs- und Fahrzeugvarianten - von der Kunden möglichst wenig merken sollen.

Erstmals seit knapp 20 Jahren verbuchte Opel im vergangenen Jahr einen operativen Gewinn. Allmählich zeichnet sich ab, wie Opel-Chef Michael Lohscheller und Carlos Tavares, Chef des französischen Opel-Eigentümers PSA, dieses Kunststück gelang. Einer ihrer wichtigsten Kosten-Bremsen: Die Reduktion von Fahrzeug- und Ausstattungsvarianten. "Mit dem Wechsel zur Groupe PSA hat sich eine ganz andere Philosophie beim Thema Komplexität durchgesetzt", sagt ein Opel-Sprecher der WirtschaftsWoche. "Der Fokus liegt konsequent auf deren Reduzierung, da diese ein großer Kostentreiber ist."

Konkret bedeutet der neue Kurs: Weniger Farben, weniger Ausstattungsmöglichkeiten und keine Spezifikationen mehr, die nur für amerikanische Kunden der früheren Muttergesellschaft GM wichtig waren. Das Opel-Management achte nun "darauf, was die Kunden wirklich wollen und weniger darauf, was technisch machbar ist", heißt es in Rüsselsheim.

Optionen, die nur sehr selten gekauft wurden, nahm Opel bereits aus dem Programm, etwa Farbenvarianten oder Felgentypen. Weil für jede Lackfarbe auch andere Teile (Türgriffe, Stoßfänger, Spiegelabdeckungen) in den Varianten bereitgehalten werden müssen, kann sich der Aufwand schnell ...

