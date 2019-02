Die NetCents Technology-Aktie ist Ende Dezember bis auf 0,427 Euro zurückgefallen, ehe eine erfolgreiche Bodenbildung gelang. Von hier aus starteten die Käufer eine neue Aufwärtsbewegung. In der vergangenen Woche stieg die Aktie bis auf 0,91 Euro an, was auf das Jahr gesehen einem Wertzuwachs von 113,11 Prozent entspricht. Allein in der letzten Woche ging es um gut 40 Prozent nach oben. Nach dem explosionsartigen Anstieg kam es am Freitag und an den ersten beiden Tagen der neuen Woche erst einmal ... (Alexander Hirschler)

