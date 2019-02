Für die Premiummarke kam es in den letzten Jahren knüppeldick. Vom Dieselskandal wurde man trotz langdauernden Dementis eingeholt, die Fahrverbote in deutschen Innenstädten taten ein Übriges und die unsäglichen Strafzölle hängen wie ein bleiernes Damoklesschwert in der Luft. Angeblich hat Daimler auch den Markt der Zukunft verschlafen. Das stimmt aber nicht, denn in den Entwicklungslabors basteln die Schwaben bereits an ihren Elektroautos. Das Geld dafür hat man. Daimler steht auf weit gesünderen ... (Bob Buchheit)

