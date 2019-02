Während US-Präsident Donald Trump in Vietnam auf Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un trifft, eskaliert in Venezuela der Konflikt mit Russland und China. Ein Verhandlungsexperte erklärt, worauf es in diesen Situationen ankommt.

Ein gemeinsames Abendessen, bevor es ernst wird: In einem Nobelhotel in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi saßen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un am Mittwochabend (Ortszeit) zusammen. Beide gaben sich optimistisch, das Gipfeltreffen am Donnerstag zu einem Erfolg zu machen. Geplant sind Gespräche über eine atomare Abrüstung Nordkoreas als Gegenleistung für die Aufhebung internationaler Sanktionen.

Ungleich angespannter ist die Lage derzeit in Venezuela, und auch hier sind die USA involviert. Staatschef Nicolas Maduro lässt keine Hilfsgüter ins Land, bei Protesten sterben Menschen, die USA verhängen Sanktionen, schließen ein militärisches Eingreifen nicht aus, wovor wiederum Russland warnt.

Adel Abdel-Latif hat ähnliche Situationen häufig erlebt. Der Schweizer Unternehmer hat Politiker und Wirtschaftsmagnaten bei politisch brisanten Firmenübernahmen und Immobiliengeschäften beraten. An der Universität Sankt Gallen ist er Lehrbeauftragter für Verhandlungsführung und bildet weltweit Führungskräfte zu Verhandlungsexperten aus.

Herr Abdel-Latif, vor dem ersten Treffen vor einem Dreivierteljahr beleidigte Trump Kim noch als "kleinen Raketenmann", heute schmeichelt er ihm, nennt ihn seinen "Freund". Welches Kalkül steckt hinter Trumps Twitter-Diplomatie?Adel Abdel-Latif: Das ist die typische Verhandlungsstrategie Typ amerikanischer Geschäftsmann. Als Erstes demonstriert er Macht, indem er die Gegenseite beschimpft. In Phase zwei macht er bestehende Vereinbarungen kaputt, lässt Verträge platzen, so wie beim G7-Treffen in Kanada, beim Pariser Klimaabkommen oder beim Iranabkommen mit dem Iran. Indem er Unzufriedenheit zeigt, erhöht er den Druck weiter.

Aktuell erleben wir Phase drei?Trump demonstriert scheinbar Kompromissbereitschaft und erhöht weiter den Druck, indem er sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...