Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DOC: DO&CO am 27.2. -2,59%, Volumen 135% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 27.2. -2,54%, Volumen 198% normaler Tage , SBO: SBO am 27.2. -1,84%, Volumen 99% normaler Tage , RBI: RBI am 27.2. 0,63%, Volumen 89% normaler Tage , OMV: OMV am 27.2. 0,78%, Volumen 64% normaler Tage , EBS: Erste Group am 27.2. 2,86%, Volumen 82% normaler Tage , ATX: +0,26% Aktie Symbol SK Perf. Erste Group EBS 31.990 2.86% OMV OMV 46.560 0.78% RBI RBI 22.420 0.63% SBO SBO 69.250 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...