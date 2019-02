Der Verband der deutschen Automobilindustrie fürchtet Strafzölle für Autoimporte in die USA. Verbandschef Mattes will deshalb in die USA reisen.

Die deutsche Autobranche will Berater des US-Präsidenten Donald Trump von angedrohten Importzöllen abbringen. Sollte es zu den "Strafzöllen" für Autoimporte aus der EU kommen, werde dies zu einer erheblichen Belastung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...