Bei der Allianz treffen sich rund 200 Versicherungsexperten, um das Thema Nachhaltigkeit in den Konzernen besser zu implementieren. Doch der Weg dahin ist zäh.

Am Anfang steht auch hier die kritische Bestandsaufnahme. "Wir haben zuletzt Elektrizität, Nahrung und Landflächen in einer Art konsumiert, wie sie nicht nachhaltig ist", fasste Allianz-Chef Oliver Bäte am Mittwoch die Lage in vielen Ländern dieser Welt zusammen. Das Bewusstsein, dass sich dringend etwas ändern muss, sei zwar vielerorts vorhanden. Die Umstellung bereite jedoch "ökonomische Schmerzen", beispielsweise dann, wenn Deutschland den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen hat, die Produktion von erneuerbaren Energien aber noch nicht stabil genug ist.

Zwei Tage lang treffen sich in München rund 200 Experten von Versicherern, Rückversicherern, Makler und den Vereinten Nationen, um in der Zentrale der Allianz darüber zu beraten, wie die Branche sich selbst verändern muss, um die Welt nachhaltiger werden zu lassen.

Ziel ist ein Leitfaden für die globale Versicherungsindustrie. Dieser soll zeigen, wie Themen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und die Führung von Unternehmen und Staaten in die Vertragsbedingungen der Versicherer Einzug finden können.

Herausgekommen ist zunächst ein immerhin vierseitiges Papier, das den groben Rahmen festlegt. "Als Risikomanager, Versicherer und Investor spielt die Industrie eine wichtige Rolle, um Nachhaltigkeitsthemen in den Bereichen Ökonomie, Soziales und Umwelt voranzutreiben", heißt es darin.

Bis Ende Juni sollen dazu Beratungen auf Expertenebene stattfinden. Ende des Jahres soll dann der erste Entwurf stehen, wie Regeln aus diesen Bereichen in die Vertragsbedingungen bei Sachversicherungen Einzug halten können. Als das sogenannte "Underwriting" bezeichnet die Branche den Kernprozess, in dem sie Risiken bewertet, definiert und bepreist.

Involviert

