Liebe Leserinnen und Leser,

in den zurückliegenden Tagen haben die Börsen endlich wieder einen schönen Sprung nach oben geschafft. Der Dax nähert sich dem technischen Aufwärtstrend, die US-Indizes sind schon in bester Verfassung. Es wird meiner Meinung nach so weiter gehen.

Zinsen bleiben niedrig

Grundvoraussetzung für eine solche Aussage ist die Zinspolitik der Zentralbanken. Bleiben die Zinsen niedrig oder werden nur moderat erhöht, werden die Aktienmärkte nicht nervös reagieren. ... (Robert Sasse)

