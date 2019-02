An der Trendrichtung wird sich bei der Singulus Aktie wohl auch in der kommenden Woche wenig ändern. Der Trend dauert nun bereits seit mehreren Monaten an und hat den Kurs immer weiter nach unten gedrückt. Das Jahrestief liegt bei etwa 8,6 Euro. Das Hoch wurde im Januar erreicht, es findet sich bei rund 11 Euro.

Verkaufssignal in einem charttechnischen Indikator!

Nach einer langen Ruhepause in der Slow Stochastik hat sich der charttechnische Indikator heute zu einem Verkaufssignal durchgerungen. ... (Maximilian Weber)

