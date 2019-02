Die LBBW legt ihre Zahlen vor, Sixt präsentiert eine neue Mobilitätsplattform und Trump und Kim treffen sich in Hanoi. Was die Märkte am Donnerstag bewegt.

Der Dax hat am Mittwoch seine Erfolgsserie beendet: Nachdem der deutsche Leitindex sechs Tage im Plus geschlossen und jeden Tag ein neues Jahreshoch erreicht hatte, ging er am Mittwoch 0,5 Prozent im Minus bei 11.487 Punkten aus dem Handel.

Mit Abstand größter Verlierer waren die Papiere von Beiersdorf, die zum Handelsschluss 9,8 Prozent tiefer notierten. Die Aktionäre straften den Kurs von Chef Stefan De Loecker ab. Er sieht vor, mehr Geld auszugeben, um das Wachstum anzutreiben.

Mit einem Plus von 4,1 Prozent gingen die Aktien von Bayer aus dem Handel. Der Leverkusener Konzern hatte am Morgen sein Jahresergebnis vorgestellt und mit einem höheren Gewinn durch die Monsanto-Übernahme überrascht. Im vorbörslichen Handel bei IG Markets notierte der Dax bei 11.485 Punkten. Heute haben die Anleger vor allem die die Zahlen der Landesbank Baden-Württemberg und der British-Airways-Mutter im IAG im Blick. Zudem treffen sich Donald Trump und Kim Jong Un in Hanoi.

1 - Handel in Asien

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag schwächer gezeigt. Am Markt schwand die Hoffnung auf eine schnelle Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Zudem lastete ein Rückgang bei der japanischen Industrieproduktion auf die Stimmung.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 21.482 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1615 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

2 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. US-Chefunterhändler Robert Lighthizer dämpfte die Hoffnungen auf eine schnelle Einigung im Handelsstreit mit China. Er pochte darauf, dass sichergestellt werden müsse, dass China getroffene Regeln auch einhalte. Der Handelsstreit könne nicht allein durch Kaufzusagen Chinas für US-Waren gelöst werden. Fed-Chef Jerome Powell erklärte, die Fed wolle den Abbau ihrer Bilanz noch in diesem Jahr stoppen.

Im Blick hatten die Anleger auch das zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Zum Abschluss ihres zweitägigen Treffens wollen beide nach Angaben des US-Präsidialamtes am Donnerstag in Vietnam eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging zwar 0,3 Prozent niedriger aus dem Handel bei 25.985 Punkten, machte im Handelsverlauf aber etwas Boden gut. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,1 Prozent auf 2792 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg dagegen 0,1 Prozent auf 7554 Stellen. In Europa machten Anleger nach enttäuschenden Firmenbilanzen Kasse.

3 - LBBW legt Zahlen vor

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) präsentiert an diesem Donnerstag ihre Bilanz des abgelaufenen Jahres. Das Institut hat einen Vorsteuergewinn im mittleren dreistelligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...