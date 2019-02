Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm 0% auf 94,2, davor 7 Tage im Plus (1,51% Zuwachs von 92,8 auf 94,2), Travelers Companies -0,49% auf 132,62, davor 7 Tage im Plus (4,99% Zuwachs von 126,93 auf 133,27), Osram Licht +0,32% auf 38,11, davor 7 Tage im Minus (-7,68% Verlust von 41,15 auf 37,99), Allianz -0,39% auf 194,48, davor 6 Tage im Plus (3,02% Zuwachs von 189,52 auf 195,24), DAX -0,46% auf 11487,3, davor 6 Tage im Plus (2,14% Zuwachs von 11299,2 auf 11540,8), adidas -0,37% auf 213,1, davor 6 Tage im Plus (7,73% Zuwachs von 198,55 auf 213,9), Zurich Insurance -0,33% auf 328,9, davor 6 Tage im Plus (2,84% Zuwachs von 320,9 auf 330), Lufthansa -2,38% auf 22,95, davor 6 Tage im Plus (6,52% Zuwachs von 22,07 auf 23,51), DWH Deutsche Werte Holding -1,22% auf 4,86, davor 6 ...

