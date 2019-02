Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB Ltd. (ISIN: CH0012221716) wird die Dividende von 0,78 auf 0,80 Franken (ca. 0,70 Euro) erhöhen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um knapp 2,6 Prozent. Es ist die zehnte jährliche Anhebung in Folge. Beim derzeitigen Börsenkurs von 17,98 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,91 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 2. März 2019 statt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...