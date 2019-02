Neue Unsicherheit bezüglich des Ausganges der Gespräche zwischen den USA und China hat die Investoren zur Wochenmitte ergriffen, wodurch die wichtigsten Indices leicht ins Negative abrutschten. Die USA wollen neben höheren Importen von US-Waren in China jetzt auch zusätzlich strukturelle Änderungen, was beispielsweise den Technologietransfer betrifft. In Sachen Brexit herrscht zudem zwar weiterhin Optimismus, dass es einen geregelten Austritt aus der Europäischen Union geben wird, doch auch hier gibt es noch keine Gewissheit. Am späten Abend votierte das britische Parlament für einen Antrag auf Verschiebung des Austrittszeitpunktes abstimmen zu wollen. Das britische Pfund legte weiter zu, wodurch der Markt in London stärker abgeben musste als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...