ZF Friedrichshafen erweitert die Kapazitäten in seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum, so dass dort künftig weitere 400 Entwickler Arbeitsräume haben.

Ein neues Bürogebäude wird auf dem FEZ-Gelände unmittelbar östlich des Prüfzentrums errichtet und sich in seiner Gestaltung an diesem orientieren. Dort werden Arbeitsplätze für rund 400 ZF-Entwickler geschaffen. Das Bauprojekt befindet sich derzeit in der Planungs- und Genehmigungsphase. Nach dem Investment von insgesamt 70 Millionen Euro für sein Prüfzentrum für Antriebstechnologien wird ZF dort einen zweistelligen Millionenbetrag investieren.

Mit dem Prüfzentrum hat ZF ein Gebäude errichtet, um elektrische, hybridisierte

