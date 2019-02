Nachdem die Ölpreise am vergangenen Mittwoch deutlich zugelegten, gaben sie heute um 0,36 US-Dollar je Barrel nach. Grund sind Gewinnmitnahmen.

Die Ölpreise haben am Donnerstag einen kleinen Teil ihrer deutlichen Vortagsgewinne abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,03 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ...

