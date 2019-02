Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Evotec 1.33% FGCapital (FG2018): Gute Nachrichten am Morgen von Evotec. Es gibt wieder eine Meilensteinzahlung - diesmal von Bayer in Höhe von 3 Mio. Euro https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/evotec-erhaelt-meilensteinzahlung-fuer-den-start-einer-zweiten-klinischen-phaseiistudie-der-multitargetallianz-mit-bayer/?newsID=1130763 (28.02. 08:01) >> mehr comments zu Evotec: www.boerse-social.com/launch/aktie/evotec_oai_ag Celgene -7.38% FoxSr (AKTIEOKT): Wellington Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...