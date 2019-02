Bei Palfinger kaufte der Aufsichtsrat, allerdings schon im Dezember 2018, wie aus Eigengeschäfte-Meldungen hervorgeht: So Gerhard Rauch bereits am 11. Dezember 2018 20.697 Aktien zu in Summe 496.717 Euro gekauft (so um die 24,0 Euro je Stück), und am 28. Dezember 14.293 Aktien zum Gesamtwert von 311.077 Euro (Durchschnittspreis: 21,76 Euro), wie Palfinger mitteilt. Handelsplatz war die Wiener Börse sowie OTC.

Den vollständigen Artikel lesen ...