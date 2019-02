Die Wiener Börse hat auf ihrer Homepage rechts unten nun einen Chatbot. Der taugt mir, fragt man nach einer Aktie, bekommt man Live-Kurse. Ich hab dem Bot die Frage aller Fragen gestellt: "Welche Aktie soll ich kaufen?". Und er hat geantwortet, wie auch Christoph Boschan stets antwortet. Siehe Screenshot. Gut so. Und auch auf die Folgefrage "Wer ist euer Chef?" gab es die richtige Antwort. Boschan & Co. sind also auch Chef vom Chatbot. (Ein Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.02.)

