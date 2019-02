++ Europäische Länder folgen chinesischem Ansatz, um Unternehmen zu unterstützen ++ DE30 könnte Konsolidierung ausgebildet haben ++ BMW soll Emission von "Panda-Anleihen" in Betracht ziehen ++ Die europäischen Aktien traten in die Fußstapfen ihrer asiatischen Konkurrenten und bewegten sich zu Beginn der Sitzung am Donnerstag nach unten. Spanische und britische Aktien entwickelten sich am schlechtesten, während polnische Unternehmen leichte Kursgewinne verbuchen konnten. Die Lebensmittelkonzerne gewannen am meisten, während Bergbauunternehmen die Nachzügler anführten. Der DE30 findet weiterhin Unterstützung bei der kürzlich gebrochenen Abwärtstrendlinie. Der deutsche Leitindex konnte den lokalen Höchststand von Anfang Dezember um die 11.560 Punkte nicht überschreiten und dies könnte die erste Hürde für die Bullen sein. Sollte kein größerer Kursimpuls erkennbar sein, könnte sich der DE30 noch einige Zeit in dieser breiteren Handelsspanne aufhalten. Quelle: xStation 5 Gestern haben wir über die Rede ...

