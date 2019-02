Ausgehend von ihrem am 6. September bei 13,34 Euro markierten Tief stieg die Aktie der Deutschen Telekom bis zum 3. Dezember auf 15,60 Euro an. Hier setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie ließen den Kurs in einen neuen Abwärtstrend einschwenken. Er ließ die Aktie bis Ende Januar im Tief auf 13,94 Euro absinken.

Es folgte eine rund dreiwöchige Seitwärtsbewegung, aus der der Kurs am 15. Februar dynamisch nach oben ausbrach, die 50-Tagelinie überwand und bis zum 21. Februar auf 14,74 Euro vordrang. ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...