Der Aufwärtstrend konnte bestätigt werden und dem übergeordneten Abwärtstrend ist endlich etwas entgegenzusetzen. Der Widerstand von 56 € liegt in greifbarer Nähe und könnte bei dem Beibehalten des aktuellen Kursverlaufes mit Leichtigkeit erreicht werden. Die Unterstützung notiert bei 40 €, lässt den Kurs weiter an Höhe gewinnen und der RSI (14) befindet sich derzeit ebenfalls im überkauften Bereich. Die MACD-Linien verlaufen deutlich weit oben in einer aufsteigenden Tendenz. Ein Kaufsignal ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...