Boeing plant derzeit einen neuen Passagierjet. Die Triebwerke dafür werden nicht von Rolls-Royce kommen - die Briten können Boeings Zeitplan nicht einhalten.

Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce zieht sich aus dem Rennen um den Antrieb für Boeings geplantem mittelgroßen Passagierjet zurück. Die neue Triebwerkstechnik werde nicht wie von Boeing verlangt im Jahr 2025 fertig sein, teilte Rolls-Royce am Donnerstag in London mit. Die Briten hoffen nun, dass ihr Triebwerk der nächsten Generation bei einem Großraumjet zum Einsatz kommt, der in der zweiten Hälfte des nächsten Jahrzehnts herauskommt.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Boeing denkt seit mehreren Jahren

